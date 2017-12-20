Mehmet Demirkol: ‘Galatasaray’ın kongresinde keçi kesiliyor zannediliyor’

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Galatasaray'ı değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. İşte Demirkol'un sözleri...

Galatasaray’ın kötü yönetildiğini söyleyen Mehmet Demirkol, ‘Benim arkadaşlarımın yüzde 95’i Galatasaray kongre üyesi. Hepsinin kafasında bu sene şampiyon olur muyuz? Yok muyuz? var… Diyorlarya hani Galatasaray’da masonik bir toplum var, keçi kesiyorlar kongrede falan.. Neredeyse iş oraya gelecek. Kardeşim bunların hepsi taraftar. O kadar zırva bir yere gidiyor ki iş…’ ifadelerini kullandı.

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