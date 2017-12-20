MAÇ SONUCU | Khimki 86-68 Anadolu Efes

Anadolu Efes, yeni hocası Ergin Ataman ile çıktığı ilk maçta Rusya temsilcisi Khimki'ye mağlup oldu.

Ergin Ataman yönetiminde ilk maçına çıkan Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Rusya’nın Khimki takımına 86 – 68 mağlup oldu.

THY Euroleague’in 13. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanındaydı. Khimki’ye konuk olduğu karşılaşmayı 86- 68 kaybeden lacivert-beyazlılar son 6 maçta 5, toplamda 10. yenilgisini aldı ve 3 galibiyette kaldı.

Khimki ise 8. galibiyetini elde etti… Anadolu Efes’in maç boyunca yaptığı 18 top kaybı, yenilginin başlıca nedenlerinden oldu. Özellikle karşılaşmanın son çeyreğinde dış atışlarla sayı üreten Rus temsilcisi, 17 üçlük isabeti sağladı. Anadolu Efes ise kullandığı 19 dış atışın yalnızca 5’ini skora çevirebildi. Anadolu Efes’te Errick McCollum 20 sayı attı. Krunoslav Simon ise 16 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Khimki’de maçın oyuncusu seçilen Alexey Shved 25 sayı atarken, yaptığı 6 asistle de takımını sırtladı.

Salon: Mytishchi

1. Periyot: Khimki 26 – 19 Anadolu Efes

2. Periyot: Khimki 37 – 33 Anadolu Efes

3. Periyot: Khimki 57 – 56 Anadolu Efes

4. Periyot: Khimki 86 – 68 Anadolu Efes