MAÇ SONUCU | Fenerbahçe – Famila Schio: 83-77

Fenerbahçe, Euroleague Women B Grubu 9. hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Famila Schio'yu 83-77’lik sonuçla mağlup ederek galibiyet sayısını da 7’ye yükseltti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maça sarı-lacivertliler; Birsel Vardralı Demirmen, Kia Vaughn, Aerial Powers, Ana Dabovic, Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı.

Karşılıklı 5 sayılık serilerle başlayan mücadelede hücumda istediği organizasyonları gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, ilk periyodu 23-17 geride tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı etkisini artıran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-39 üstün girdi.

Kia Vaughn'un açılışını yaptığı ikinci yarıda Zandalasini ve Dotto'ya Powers ve Verameyenka üçlüklerle yanıt verince fark 11 sayıya fırladı: 54-43. Fenerbahçe, ilerleyen bölümde sayı üretmekte zorlanınca fark 2 sayıya kadar indi. Periyodun bitimine 1 dakika kala Plum'ın üçlüğüyle farkı açmaya başlayan ev sahibi ekip, Ayşe Cora, Dabovic ve Verameyenka ile farkı çift hanelere çıkardı. Kanarya, final periyoduna 65-55 önde girdi.

Dabovic'in üçlüğüyle başlayan final periyodunda oldukça etkili hücum organizasyonları yapan Fenerbahçe farkı 14 sayıya çıkarınca rakipten mola geldi: 74-60. Moladan Gatti'nin üçlüğüyle dönen İtalyan temsilcisine Powers'la karşılık veren Fırat Okul'un öğrencileri, bitime 4 dakika kala farkı 4 sayıya yükseltti. Kalan bölümde farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 83-77 kazandı.