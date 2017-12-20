İngiltere’de gündem Cenk Tosun

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun için İngiltere ekipleri sıraya girdi.

İngiltere Premier Lig takımlarının Beşiktaşlı Cenk Tosun için yarışı sürüyor.

İngiltere basınına her gün haber olan Beşiktaş’ın yıldız ismi hakkında transfer iddiaları devam ederken, en son çıkan haberlere göre Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun’un oğlunun transferi hakkında Tottenham ve Everton ile görüşme halinde olduğu yazıldı.

İngiltere basınına göre sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun’un her iki takım yöneticileri ile biraraya geldiği ve Cenk Tosun’un ancak sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacağını ilettiği belirtildi.

Avrupa’nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin Crystal Palace, Tottenham ve Everton olduğunu ve yıldız oyuncunun transferi için 20 milyon Sterlin bütçe ayırdıklarını yazdılar.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması Denizli'ye Beşiktaşlılar Derneği ve Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirmek için gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Fikret Orman'ın katıldığı açılış, izdihama neden oldu. İlgili Haberi Oku