Igor Tudor İstanbul’a veda etti

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hırvat teknik adam Igor Tudor İstanbul'a veda etti. Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla ülkesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Tudor, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Ülkesine gitmek için Atatürk Havalimanı gelen Tudor burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tudor’un konuşması sırasında ve kendisini yolcu eden Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’e sarıldığında oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Sitem dolu ve gözleri dolarak yaptığı açıklamada Tudor şunları söyledi:

“Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 16 haftanın 14’nü zirvede geçirdik. Diğer 2 hafta ise ikinci sıradaydık. Şu anda da liderin 1 puan gerisinde 2’nci sıradayız. Türkiye çok güzel ve güçlü bir ülke. Futbolu çok seven bir ülke. Umarım bu ülkenin futbolu çok daha güzel, huzurlu ve barışçıl günler görür.”

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