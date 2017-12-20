Igor Tudor hiç sevilmemiş

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrıldığı kararı açıklandıktan sonra sadece Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye kendilerine ait sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Tudor'un futbolcular ile yaptığı son konuşmanın ardından ise şok bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Galatasaray’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, futbolcuların tutumu da dikkatlerden kaçmadı. Kaleci Fernando Muslera ile geçen sezondan itibaren arasında bir husumet bulunan Tudor’un, Malatya maçının devre arasında da Maicon ile kafa kafaya geldiği iddia edilmişti. Genel olarak futbolcuların sevmediği Tudor ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek`ten flaş açıklamalar: Terim gelecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor ile yolların ayrılması ve erken seçim kararı sonrası basın toplantısı düzenledi. Dursun Özbek, düzenlediği toplantıda Tudor'un ardından Fatih Terim ile görüşüp görüşmedikleri hakkında bilgi verdi. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamanın ardından sadece Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye kendilerine ait sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Kalan oyuncuların böyle bir tutum içerisine girmemeleri dikkat çekti. Bu da kulübün içinde hocaya karşı olan sevgisizliği net bir şekilde gözler önüne serdi. Geçen yıllarda farklı durumlar yaşanmıştı.

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Dün tesislere gelip futbolcularla vedalaşan Igor Tudor, oyunculara olan güvenini dile getirdi. Hırvat teknik adam, takıma hitaben yaptığı konuşmada, “Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon şampiyon olacağınıza da inanıyorum” dedi. Bu kısa konuşmanın ardından Tudor’un tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldığı öğrenildi.