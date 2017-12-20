Gheorghe Hagi, Romanya’da yılın teknik direktörü seçildi

Romanya'da Viitorul Constanta'yı çalıştıran Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, ülkesinde yılın teknik direktörü seçildi

Galatasaray’ın efsane ismi Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya’da yılın teknik direktörü seçildi.

Romanya’nın Viitorul Constanta ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, ülkesinde onure edildi. Viitorul Constanta ile ligde şampiyon olan Hagi, Romanya’da yılın teknik direktörü seçildi. Hagi’nin öğrencileri, ligin normal sezonunda ve şampiyonluk turu müsabakalarında toplam 36 maça çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda Viitorul Constanta, 21 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de mağlup oldu.

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