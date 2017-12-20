Galatasaray’da Hakan Balta Igor Tudor’un ayrılığının ardından yeniden A takım idmanında

Galatasaray’da sezon başından beri kadro dışında kalan deneyimli savunmacı Hakan Balta, A takımın bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştiriyor. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sezon başında kadro dışı bırakılan Hakan Balta da yer alması dikkat çekti. Deneyimli futbolcu sezon başı kampını takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmüştü. Tudor’un takımdan ayrılmasından sonra 34 yaşındaki futbolcu takıma döndü.

Galatasaray`da favori Tuchel Igor Tudor'un görevine son veren Galatasaray yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Dursun Özbek'in Fatih Terim ismine sıcak bakmaması nedeniyle Tuchel'in favori olduğu listede Koeman, Gallardo, Blanc ve Le Guen de var. İlgili Haberi Oku

Hakan Balta, sarı-kırmızılı formayı son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında giymişti.