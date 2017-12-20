Galatasaray’da Göztepe taktiği şekillendi

Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Galatasaray'da Göztepe maçının taktiği şekilleniyor.

Galatasaray’da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, pazar günü oynanacak Göztepe mücadelesinin taktiğini belirledi. Emrah Bayraktar’ın, Tudor’un 2-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü üçlü savunma sisteminden vazgeçerek, sarı-kırmızılı takımı Göztepe karşısında dörtlü savunma kurgusu ile oynatacağı öğrenildi.

Galatasaray`da favori Tuchel Igor Tudor'un görevine son veren Galatasaray yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Dursun Özbek'in Fatih Terim ismine sıcak bakmaması nedeniyle Tuchel'in favori olduğu listede Koeman, Gallardo, Blanc ve Le Guen de var. İlgili Haberi Oku

İlk yarının son haftasında macera arayışına girmek istemeyen Bayraktar’ın böyle bir karar aldığı belirtildi.