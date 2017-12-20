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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten yeni teknik direktör açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni teknik direktör konusunda açıklama geldi. Dursun Özbek, devre arasına varmadan teknik direktör konusunu halledeceklerini ifade etti.
16:1420 Aralık 2017
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten yeni teknik direktör açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun Üniversitesi’nin düzenlediği 1. Onur Ödülleri organizasyonuna katıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, teknik direktör konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek’in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar:

“Bizim Tudor’la ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam olacak. Galatasaray taraftarı endişe etmesin. Devre arasına varmadan Galatasaray takımının başına birini getireceğiz.”

“Önceliğimiz teknik direktör konusu”

“Öncelikle teknik direktör sorununu çözüp daha sonra seçime odaklanacağız. Bugünün gündemi onur ödülleri. Antrenör gündemi önümüzdeki günlerde belli olacak.”

Dursun Özbek basın mensuplarının, “Futbolcular nasıl karşıladı?” sorusuna ise “Onlar profesyonel” yanıtını verdi.

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Dursun Özbek galatasaray teknik direktör
Son güncelleme: 17:23 | 20.12.2017
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