FIFA’nın başı büyük dertte! Hakemlerin kullandığı sprey için 100 milyon dolarlık dava

Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, hakemlerin 2014 Dünya Kupası'nda kullanmaya başladığı spreyin patentinin kendisinde olduğunu iddia ederek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol maçlarında kullanılan kaybolan sprey nedeniyle FIFA’nın başı derde girdi. Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, spreyin patentini aldığını ve FIFA’yı dava ettiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Heine Allemagne, “FIFA benim fikrimi çaldı. Bu fair-play ruhuna aykırı” ifadelerini kullandı. Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası öncesinde FIFA’nın kendisine 500 bin dolar teklif ederek spreyin patentini istediğini söyleyen Allegmane, anlaşmanın gerçekleşmediğini belirtti.

2014 Dünya Kupası’nda kullanılmaya başlayan sprey, hakemlerin duran toplarda topun ve barajın nerede durması gerektiğini belirlemesine yardımcı oluyor.

Rio de Janeiro’da bir mahkemeye 100 milyon dolarlık tazminat davası açılırken mahkemenin 44 ülkede kullanılan spreyin patentinin onayını aldığı ve FIFA’nın spreyin kullanılmasını durdurması gerektiği kararını aldığı belirtildi.

Eğer FIFA karara uymazsa her maç için 15 bin dolar dolar para cezası ödeyeceği de iddia edildi. Allegmane’nin patentini aldığı spreye “9.15 Fair Play Limit” ismini verdiği öğrenildi.

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DÜNYA KUPASI İÇİN 300 KUTU

Öte yandan FIFA’nın 2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası için bir şirketle anlaşma sağladığı ve 300 kutu temin ettiği öğrenildi. Şirketin logosunun futbolun sıkı ticari politikarı nedeniyle gizlendiği ifade edildi.

FIFA’nın yeni başkanı Gianni Infantino’dan umutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı iş adamı Allegmane, “Harika bir adam olup olmadığını ya da geçmişin korsanları gibi vasat biri olup olmadığını göstermesi onun için bir fırsat” dedi.

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