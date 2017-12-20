Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı! Aykut Kocaman orta saha istedi

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Aykut Kocaman'ın orta saha için takviye istediği belirtilirken sol bek transferi konusunda kararız kalındığı öğrenildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig’de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı.

Başkan Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman’ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek konusunda kararsız kalındığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısı için defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği de ifade edildi.

Bu arada Medipol Başakşehir forması giyen Fransız Gael Clichy’nin sezon başında Fenerbahçe ile görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak sol bekte yer alan tecrübeli futbolcunun yıllık 3.5 milyon Euro istemesi yüzünden transferinden vazgeçildiği ifade edildi.

Clichy’nin, Medipol Başakşehir’de yıllık 2.5 milyon Euro forma giydiği bildirildi. Van Persie’nin, ABD’ye gitmesi halinde eli rahatlayacak olan yönetimin, transfer yapmamayı da gündemine aldığı ifade edildi.

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