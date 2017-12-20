Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Mathieu Valbuena kararı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mathieu Valbuena bilmecesi devam ediyor. Karabükspor maçındaki performansıyla takımını galibiyete taşıyan etkenlerin başına gelirken Konyaspor maçında yedek kalabileceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena krizi devam ediyor. Yedek kaldığı için teknik direktör Aykut Kocaman ile gerginlik yaşayan Fransız yıldız, Karabükspor maçındaki performansına rağmen Konyaspor deplasmanında da yedek kalabileceği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi’nden Senad Ok’un haberine göre; Son beş haftadır yedek kulübesinde maça başlayan Valbuena'nın Karabük maçındaki performansı sonrası genel beklenti artık takımın vazgeçilmezi olması yönünde.

Teknik heyetin ise yıldız futbolcunun oyunu hâlâ tek taraflı oynadığı ile ilgili endişeleri var. Zorlu deplasmanında rakibin ev sahibi avantajı ve hücumdaki etkili olma çabası sebebiyle Valbuena konusunda kararsızlık yaşanıyor. Mehmet Topal döndü, Fenerbahçe yükselişe geçti! Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sergilediği performans, sarı lacivertlilerin yükselişinde önemli bir rol oynadı. İlgili Haberi Oku

Valbuena yerine savunma yönü daha güçlü olan Aatıf ile maça başlanması üzerine bir plan söz konusu. Fransız futbolcunun ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak oyuna etki etmesinin daha iyi olacağı fikri hakim.

Valbuena'nın oynaması durumunda ise bu sefer sol bekte değişiklik bekleniyor. Aatıf oynadığı zaman arkasında ofansif açıdan daha güçlü olan İsmail forma giyebiliyor. Bu ikili oyunun iki yönünü dengeliyor. Valbuena oynadığı zaman ise İsmail çok ofansif kalıyor. Bu nedenle Fransız futbolcunun arkasında ciddi açıklar kalıyor. Böyle bir durum yaşanmaması için Valbuena'nın oynaması durumunda sol bek değişecek ve savunma özelliği daha iyi olan

‘BEN PES ETMEM’

Lyon'a transfer olduğu dönemde beIN Sports Fransa'ya karakteri ve oyuna bakış açısını anlatan Valbuena, hep hırslı bir karakter olduğundan bahsediyor.

Valbuena, “Mental olarak hep güçlü olmalısınız. Zor zamanlarda önünüze iki seçenek çıkar; ya bırakır teslim olursunuz ya da çalışmayı daha da sert sürdürürsünüz. Ben küçüklüğümden beri bana öğretilen değerler sayesinde hep daha fazla çalışmayı seçtim. Ben pes etmem” diye anlatıyor

Mathieu Valbuena, Kadıköy'de çıktığı 7 lig maçında 6 gole katkı verdi. Fransız yıldız 2 gol 4 asist yaptı, sadece Beşiktaş maçında skora destek olamadı