Fenerbahçe 82-56 Kızılyıldız

Sahasında Kızılyıldız'ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini farklı mağlup ederek 13. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Euroleague’de geçen hafta Zalgiris önünde şanssız bir yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, bunun acısını Kızılyıldız'dan çıkardı. Sırp ekibine dün deyim yerindeyse potayı göstermeyen sarı-lacivertliler, maçtan 82-56 galip ayrıldı. 13. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe'de 15 sayı üreten Jan Vesely en skorer isim oldu. Çek oyuncu, 4'ü hücum olmak üzere aldığı 8 ribauntla da maça damga vurdu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: C.Christodoulou (Yun.), F.Rocha (Por.), M.Rossi (İta.)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 10, Melih, Wanamaker 13, Sloukas 2, Nunnally 12, Guduric 6, Vesely 15, Sinan 4, Kalinic, Dixon 3, Datome 13

KIZILYILDIZ: Dangubic 3, Davidovac 1, Lazic, Antic 6, Dobric 15, Feldeine 6, Jankovic 4, Rochestie 9, Lessort 7, Ennis 3, Jovanovic 2, Bjelica

1. PERİYOT: 17-11

2. PERİYOT: 24-22 (41-33)

3. PERİYOT: 21-9 (62-42)

4. PERİYOT: 20-14