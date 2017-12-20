Fenerbahçe 82-56 Kızılyıldız
Euroleague’de geçen hafta Zalgiris önünde şanssız bir yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, bunun acısını Kızılyıldız'dan çıkardı. Sırp ekibine dün deyim yerindeyse potayı göstermeyen sarı-lacivertliler, maçtan 82-56 galip ayrıldı. 13. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe'de 15 sayı üreten Jan Vesely en skorer isim oldu. Çek oyuncu, 4'ü hücum olmak üzere aldığı 8 ribauntla da maça damga vurdu.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: C.Christodoulou (Yun.), F.Rocha (Por.), M.Rossi (İta.)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 10, Melih, Wanamaker 13, Sloukas 2, Nunnally 12, Guduric 6, Vesely 15, Sinan 4, Kalinic, Dixon 3, Datome 13
KIZILYILDIZ: Dangubic 3, Davidovac 1, Lazic, Antic 6, Dobric 15, Feldeine 6, Jankovic 4, Rochestie 9, Lessort 7, Ennis 3, Jovanovic 2, Bjelica
1. PERİYOT: 17-11
2. PERİYOT: 24-22 (41-33)
3. PERİYOT: 21-9 (62-42)
4. PERİYOT: 20-14