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Fenerbahçe 82-56 Kızılyıldız

Sahasında Kızılyıldız'ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini farklı mağlup ederek 13. maçında 9. galibiyetini elde etti.
08:3420 Aralık 2017
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Euroleague’de geçen hafta Zalgiris önünde şanssız bir yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, bunun acısını Kızılyıldız'dan çıkardı. Sırp ekibine dün deyim yerindeyse potayı göstermeyen sarı-lacivertliler, maçtan 82-56 galip ayrıldı. 13. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe'de 15 sayı üreten Jan Vesely en skorer isim oldu. Çek oyuncu, 4'ü hücum olmak üzere aldığı 8 ribauntla da maça damga vurdu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: C.Christodoulou (Yun.), F.Rocha (Por.), M.Rossi (İta.)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 10, Melih, Wanamaker 13, Sloukas 2, Nunnally 12, Guduric 6, Vesely 15, Sinan 4, Kalinic, Dixon 3, Datome 13

KIZILYILDIZ: Dangubic 3, Davidovac 1, Lazic, Antic 6, Dobric 15, Feldeine 6, Jankovic 4, Rochestie 9, Lessort 7, Ennis 3, Jovanovic 2, Bjelica

1. PERİYOT: 17-11

2. PERİYOT: 24-22 (41-33)

3. PERİYOT: 21-9 (62-42)

4. PERİYOT: 20-14

Etiketler
euroleague fenerbahce doğus kızılyıldız
Son güncelleme: 10:41 | 20.12.2017
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