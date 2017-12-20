Fellaini’den Beşiktaş taraftarına: ‘Hemen geliyorum!’

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini, 'Come to Beşiktaş' mesajları sonrasında taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini için siyah beyazlı taraftarların hamlesine Belçıkalı yıldızdan sürpriz cevap geldi.

Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını ”Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, ‘Hemen geliyorum’ mesajını yazdı.

Sezon sonunda sözleşmesi sora erecek olan Fellaini’nin peşinde PSG ve İnter de bulunuyor.

Sporx

J'arrive Marouane Fellaini (@fellaini)’in paylaştığı bir gönderi ( Ara 20, 2017 at 7:34öö PST )

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından “endişe duyduğunu” söyledi.

Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; “Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Ben kontrat görüşmelerine karışmam, iki tarafa da saygı duyarım. Oyuncuya saygı duyarım, çünkü kendi geleceği hakkında karar verme hakkı var. Kulübe saygı duyarım, çünkü görüşmeler belli bir çerçevede ilerler. Bu yüzden beklerim. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMIŞTI…

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili “Transfer bizde hiç bitmiyor, hep çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi, oyuncular takip ediliyor. Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var” demişti.