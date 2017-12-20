Fatih Terim’den Hıncal Uluç’a Galatasaray cevabı

Igor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Fatih Terim hakkında en net bilgi Hınal Uluç'tan geldi. Hıncal Uluç, Fatih Terim'i arayarak Dursun Özbek ile görüşüp görüşmediğini sorduğunu açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan yenilginin ardından görevine son verilen Igor Tudor’un yerine yeni teknik adam arayışındaki Galatasaray’da Fatih Terim ismi öne çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ısrarla yanıt vermekten kaçındığı “Fatih Terim ile görüştünüz mü?” sorusuna en net yanıt Hıncal Uluç’tan geldi. Fatih Terim ile görüştüğünü söyleyen Hıncal Uluç, kendisine Dursun Özbek ile bir görüşmesi olup olmadığı sorusunu yönelttiğini açıkladı.

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Hıncal Uluç, yorum yaptığı programın canlı yayınında “Bugün (19 Aralık) saat 14.30’da Fatih Terim hocamı aradım. Dedim ki ‘Hocam o kadar çok yerde o kadar çok şey okudum ki kusura bakma bu soruyu sana soruyorum; Dursun Özbek ile konuşman oldu mu?’ Cevap; ‘Bu soruyu bana sorduğun için teessüf ederim’ nokta!” dedi.

Igor Tudor hiç sevilmemiş Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrıldığı kararı açıklandıktan sonra sadece Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye kendilerine ait sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Tudor'un futbolcular ile yaptığı son konuşmanın ardından ise şok bir gelişme yaşandığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

BASIN TOPLANTISINDA TERİM SORUSUNA CEVAP VERMEMİŞTİ

Fatih Terim’in bu cevabı, Dursun Özbek yönetiminin henüz Fatih Terim ile temasa geçmediği şeklinde yorumlandı. Dursun Özbek, dün düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim konusu ile ilgili şunları söylemişti:

“Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir isim… İki aydır Fatih Terim etrafında sürekli bir tartışma dönüyor. Bunun Fatih Terim'e zarar verdiğini düşünüyorum. Biz neden Galatasaray'a bu kadar önemli hizmetler vermiş bir ismi yıpratıyoruz. Bırakın yönetim kurulu Galatasaray'a en faydalı olacak kararı alsın…”

Dursun Özbek, daha sonra kendisine sorulan “Gönlünüzde teknik direktör olarak Fatih Terim mi yoksa başka biri mi var?” sorusuna cevap vermeyerek “Başka sorusu olan” ifadesini kullanmıştı.