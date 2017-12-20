Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, iki sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.

Beşiktaş’ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı rövaşeta golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto’ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu.

Beşiktaş’ın Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas’ın koruduğu kaleyi avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Tosun’un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrı bir tesadüf olarak dikkat çekti.

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