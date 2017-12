Busrsapsor’un yıldızı Kembo, Mbappe ile olan ilginç anısı!

Bursapsor'un başarılı ismi Jires Kembo, Türkiye'nin futbol dünyasında stadyumlardaki ambianslarıyla tanındığını söyleyerek, en büyük hedefinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda üvey kardeşi Kylien Mbappe ile ilgili de konuşan Jires, "Birçok kez insanlar hep bizi arıyordu, sağda solda ama biz odada birlikte futbol oynuyor olurduk" dedi.

Bursaspor´un deneyimli orta alan oyuncusu Jires Kembo, önemli açıklamalarda bulundu. Bu sezon başında yeşil beyazlı takıma dahil olan Demokratik Kongolu futbolcu, bu tercihinin nedenini “Bursaspor tanıdığım bir kulüptü, aynı zamanda teknik direktör Paul Le Guen´i de tanıyordum. Burada futboldan keyif alabileceğimi, buraya keyif katabileceğimi ve buranın da bana birşeyler katabileceğini biliyordum” olarak gösterdi.

“SÜPER LİG ÇOK ÖZEL BİR LİG”

Süper Lig´i özel kılanın taraftarlar olduğuna işaret eden başarılı oyuncu, “Süper Lig, çok özel bir lig. Bizim takımın özelinde konuşursak, çok özel bir taraftarımız var. Her maç bizi destekleyen bir taraftarımız var. Gittiğimiz bütün stadyumlarda da takımlarını destekleyen taraftarlar görebiliyoruz. Bence taraftarların, özel bir lig haline getirdiği bir lig olarak tanımlayabiliriz. Ligde tabii ki çok iyi takımlar var. Çok ilginç, enterasan maçlar yaşanıyor. Bunun sebebi de yüksek seviyede oyuncuların, yüksek seviyede oyuncuların olması” dedi.

Bu noktada Bursaspor´un ligdeki konumunu da değerlendiren Jires, “Genel olarak güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel maçlarımız oldu. Yine de benim için şu anlık yeterli değil çünkü yetenekli bir grubumuz var aynı zamanda çok çalışkan bir grubumuz var. Çok daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“EN BEĞENDİĞİM OYUNCU SOLDADO”

Süper Lig´de özellikle Roberto Soldado´nun kendisini etkilendiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, “Şu ana kadar en beğendiğim oyuncu Fenerbahçe´den Roberto Soldado oldu. Son maçımı da Fenerbahçe´ye karşı oynamıştım. Takımına kattığı şeyler,takımının hücumuna verdiği şeyler, oldukça hayranlık uyandırıcıydı. Onun dışında da çok büyük ve yetenekli oyunculara karşı oynadım. Bafetimbi Gomis ve Samuel Eto´o´yu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR BİZİ ARARKEN MBAPPE İLE ODADA FUTBOL OYNUYOR OLURDUK”

Fransa´nın Paris Saint-Germain´de forma giyen ve buraya olan transferiyle tüm dünyayı sarsan 19 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe´nin de üvey kardeşi olan Jires Kembo, Mbappe ile sürekli görüştüğünü belirtti. Şu an Mbappe´nin Fransa´ad çok iyi işler yaptığının altını çizen Jires, “Sahada sevdiği işi yapıyor. Sahada da oldukça keyif aldığını herkes görebiliyor zaten şu ana kadar da çok iyi şeyler yaptı. Zaten önemli olan keyif aldığınız işi yapabilmek, yaptığınız işten de keyif alabilmek” şeklinde konuştu.

Mbappe ile birçok anısının da olduğunu belirten Jires Kembo, “Birçok kez insanlar hep bizi arıyordu, sağda solda ama biz odada birlikte futbol oynuyor olurduk” dedi.

“ŞU ANKİ HEDEFİM SAHALARA BİR AN ÖNCE GERİ DÖNEBİLMEK”

Futbola Fransa´daki her çocuk gibi sokaklarda başladığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, kendi performansını da değerlendirerek, “Sakatlıktan önce kendimi daha iyi hissediyordum, takım arkadaşlarım da her maç bana daha fazla yardımcı oluyor gibi hissediyordum. Şu anda da bir an önce geri dönmeye çalışıyorum. Kas sakatlığım var, tam olarak nasıl gelişecek nasıl bir durumdayım bilmiyorum ama şu anda beni oynamaktan alıkoyan bir sakatlık olduğunu söyleyebilirim. Şu anki hedefim sahaya bir an önce geri dönebilmek çünkü futbolu özlemeye başlıyorum. Şu an için iyi dinlenmek, iyi toparlanmak ve bir an önce sahaya dönmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

LE GUEN’E ÖVGÜLER

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen´e de ayrı bir parantez açan Jires Kembo, “Le Guen, Fransa´da çok meşhur itibarı olan bir hoca. Aynı zamanda gittiği her kulüpte de çok güzel işler yapıyor, oyuncularına çok yakın olan bir hoca. Aynı zamanda oyuncuların gelişimine de yardımcı olan bir ekibi var. Takımın yaptığı işleri gördüğünüz zaman onun da dokunuşunu onun yaptığı işleri gözlemleyebiliyoruz” diye konuştu.

“TARAFTAR İÇİN OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM”

“Bizim stadyumumuzda gördüğüm ortamı, başka hiçbir yerde görmemiştim” ifadesini kullanarak taraftara da mesajlar veren 29 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

“Türkiye genel olarak stadyumlardaki ortamıyla, stadyumlardaki ambianslarıyla tanınıyor. Bursa da bu açıdan önemli bir konuma sahip bence Bursa´daki ambians, Bursa maçlarındaki ortam bütün dünyaya tanınıyor. Taraftarı çok seviyorum beni burada çok güzel karşıladılar. Karşılama tarzıları çok hoşuma gitti ve Bursaspor formasını giyip her oynadığımda onları da düşünüyorum, onlar için de mücadele ediyorum. Zaten sosyal medya ağlarından da bana ulaşıyorlar. Çok fazla mesajlar geliyor desteklerini hissediyorum. Onlar için oynamaktan keyif alıyorum ve aynı zamanda itici güç oluyorlar böyle devam etmesini umuyorum.”

PİYANO ÇALIYOR, RESİM ÇİZİYOR

Son olarak futbol yaşantısı dışında güzel sanatlara da ilgisi bulunan deneyimli futbolcu, “Meraklı bir insan olduğumu söyleyebilirim ve futbol dışında da bazı şeyleri yapmak hoşuma gidiyor. Dinlenirken, gitar başında, piyano başında ve resim çizerek dinlendiğimi hissediyorum. Bu da beni rahatlatan bir şey” cümleleriyle sosyal yaşamına dair de bilgiler paylaştı.