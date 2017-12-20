Burak Yılmaz’dan Halis Özkahya’ya gönderme

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması üzerine yardımcı antrönere, "Hocam Halis Özkahya gibisin" diyerek Trabzonspor - Bursaspor maçının hakemi Özkahya'ya espirili bir şekilde göndermede bulundu.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın hakemi Halis Özkahya’ya göndermede bulundu. Golcü oyuncu antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması sonrası yardımcı antrönere, “Hocam Halis Özkahya gibisin” diyerek esprili bir şekilde gönderme yaptı. Hakem, Halis Özkahya, Burak Yılmaz’ın ceza sahası içinde girdiği iki pozisyonda rakip oyuncular tarafından yere düşürülmesini, ‘kendisini yere attığı’ şeklinde yorumlayarak pozisyonları es geçmişti. Özkahya, başta teknik direktör Rıza Çalımbay olmak üzere yorumculardan eleştiri almıştı.

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Öte yandan Trabzonspor Süper Lig’in ilk devre son maçında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Ayfer Karakullukçu İlkokulu öğrencileri teknik heyete ve futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdi. Bordo-mavililer, yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

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