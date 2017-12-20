Bosna Hersek’ten Fatih Terim atağı… Süreç hızlandırılacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Fatih Terim, Bosna Hersek'in sıkı markajında... Fatih Terim ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Bosna Hersek Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama ödeyeceği ücreti belirledi.

Milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra adı hem Galatasaray hem de Bosna Hersek Milli Takımı için geçen Fatih Terim’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mehmed Bazdarevic’in ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalarını sürdüren Bosna’da gündeme Fatih Terim, Sven Goran Eriksson, Amar Osim ve Robert Prosinecki’nin isimleri gelmişti. Fatih Terim’i maddi olarak ikna etmesi pek de mümkün gözükmeyen federasyonun yeni bir formülü devreye sokacağı kaydedildi. Ajanssopr’daki habere göre Bazdarevic’e verilen yıllık ücret olan 185 bin Euro’yu Fatih Terim’e önerecek olan federasyon sözleşmeye koyacağı bonuslarla Terim’i takımın başına getirmeye çalışacak.

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Haberde deneyimli teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.5 milyon Euro kazandığı bilgisi yer alırken geçen hafta federasyonla iletişime geçilmesinin Terim’in göreve sıcak baktığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Terim’e ya da o göreve gelecek başka bir isme verilecek bonusun federasyona sponsor olan bir bankadan karşılanması planlanıyor. Buna göre eğer Bosna hersek Milli Takımı, Euro 2020 biletini alırsa görevdeki teknik adama 1 milyon Euro’luk ekstra ödeme yapılacak.

UltrAslan Fatih Terim`i göreve çağırdı Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Fatih Terim'in takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu. İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan eski Galatasaraylı Tarık Hodzic, Terim’in kendisiyle iletişime geçerek Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan resmi teklif beklediğini ilettiğini ifade etmişti. Bosna Hersek Futbol Federasyonu Elvedin Begic de Fatih Terim ve Eriksson’un bu görev için istekli olduklarını söylemiş ancak karar almak için 22 Aralık’taki yönetim kurulu toplantısını bekleyeceklerini ifade etmişti.