Bisiklette Kudüs krizi!

Sembolik olarak Kudüs'te başlatılması planlanan İtalya Turu’nda bu girişimin gerçekleşmesi Trump'ın açıklamaları sonrası sıkıntıya girdi.

En popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyondan biri olan İtalya Turu'nun (Giro d'Italia) 2018'de sembolik olarak Kudüs'ten başlatılması planlanıyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili kararının tüm dünyada tepki çekmesinin ardından bu girişimin gerçekleşmesi zorlaştı. Giro d'Italia Direktörü Mauro Vegni, sezonun ilk büyük turu için ideal bir başlangıç senaryosunun yaşanmadığını kabul etti.

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Kudüs'te yaşanan süreci yakından takip ettiklerini ve İtalya Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Vegni, şu an için yarışın planlandığı gibi Kudüs'te başlamasında bir engel olmadığını söyledi. Britanyalı efsane bisikletçi Chris Froome hakkında yasaklı madde nedeniyle yürütülen yasal süreç de yarışın sağlıklı bir şekilde başlaması konusunda endişeleri beraberinde getirdi.