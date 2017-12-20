Atiker Konyaspor’da tüm forvet oyuncularıyla yollar ayrılıyor

Atiker Konyaspor, tüm forvet oyuncuları başta olmak üzere 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan kendilerine takım bulması istendi. Bu oyuncular yerine en az 4 transfer yapılacak.

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