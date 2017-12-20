Antalyaspor Tudor ile görüştü!

Galatasaray ile yollarını ayıran Igor Tudor'a Süper Lig'den Antalyaspor talip oldu.

Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Süper Lig'in devre arasında genel kurula gidecek Kırmızı-Beyazlıların, rotasındaki teknik adamla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor'da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo'yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde Galatasaray'la olan sözleşmesi fesih edilen Igor Tudor'la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

ADNAN GÜLEK İLE GÖRÜŞTÜ

Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen Antalyaspor'da teması Scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in kurduğu öğrenildi. Gülek'in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor'da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Kırmızı-Beyazlı cepheye teklifle ilgili yanıt vermeyen Igor Tudor'un, anlaşmaya sıcak bakmadığı ve teklifi reddetme olasılığının da yüksek olduğu öne çıkan detay olarak dikkat çekti.

34 MAÇTA 19 GALİBİYET ALDI

Türkiye kariyerine geçen sezon Karabükspor'da başlayan ve lig ortasında Galatasaray'la anlaşan Hırvat teknik adam, Süper Lig'de toplamda 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 34 maçta da 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almış, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.

HİKMET KARAMAN İSMİ DE GEÇİYOR

Antalyaspor'un, şu an boşta bulunan bir diğer teknik adam Hikmet Karaman'ı da listede tuttuğu ve devre arasında deneyimli teknik adamla masaya oturabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.