Adnan Polat aday olacak mı? Açıkladı…

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, kesinlikle aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, kesinlikle aday olmayacağını açıkladı. Polat, “İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum” dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise “Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor” yorumunu yaptı.