Ziya Ünsal: Fenerbahçe maçı umut verdi

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe’yi sahada bunaltıp daraltan bir kadrolarının olduğunu ve oynanan oyun kalitesinin ileriye dönük kendilerine umut verdiğini söyledi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmalarına rağmen oyun anlamında ortaya koydukları mücadeleden dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ettiğini kaydetti. Bugüne kadar en güzel maçlardan birini dün akşam Fenerbahçe karşısında oynadıklarını kaydeden Ünsal, “Maç sonu soyunma odasına indiğimde futbolculara teşekkür ettim. Bizim için skor çok önemli ama bundan önce oyunun kalitesi ve sahada duruş vardı. Fenerbahçe'yi o anlamda bunaltıp daralttılar. Bundan sonrası skora dayalı çözüm olacak. Bunun hazırlıklarını ve çalışmalarını yapacağız. Önümüzdeki süreçte inşallah takımımızla birlikte bu oyun kalitesini sürdüreceğiz” dedi.

“İyi ki öyle yapmışız”

Fenerbahçe maçı önce, kadroda yer alan Torje, Grozav, Papp, Tanase ve Seleznyov gibi 5 as oyuncunun kadro dışı bırakılmasını da değerlendiren Ünsal, “Levent Açıkgöz hocamızın o andaki tasarrufu ve ona da saygı duymamız gerekir. Biz de bu konuda kendisini destekledik, teşvik ettik. İzinli olarak Karabük'te bıraktık. Elimizdeki mevcut arkadaşlarımızla birlikte Fenerbahçe maçını götürdük. İyi ki böyle yapmışız, gördüğümüz gibi. Bundan sonra belki araya bu oyunculardan bir derece takviye olabilir ama şu anki kadronun Karabükspor açısından iyi bir kadro olduğu inancındayız” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor maçını almamız gerekiyor”

Hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini de hatırlatan Ünsal, “Trabzonspor maçı da bizim için zorlu maç. Fenerbahçe maçındaki performansla devam edersek Trabzonspor maçını alırız ve almamız da gerekiyor. Mutlu ve güzel olan tarafı oyuncularımız bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bütün Türkiye Fenerbahçe maçında Karabükspor'u izledi ve sahada sonuna kadar mücadele etti. İlk yarı müthiş güzel oynadık. Bunun ben Trabzonspor maçına yansıyacağını ve bu anlamda kazanan tarafın biz olacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

Ligde kalma adına devre arasında mali kriterler çerçevesinde takıma 3-4 takviye yapmayı planladıklarını da belirten Ziya Ünsal, şunları söyledi:

“Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'da bunun hazırlığını yaptık. Daha önce belli çalışmalarımız vardı. Eksik olduğumuz noktalarda çalışmalarımız var. 3 veya 4 takviye yapabiliriz. Tabii ki mali durumumuz çok önemli. Mali durumumuzun yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Kulübün imkanları belli. Bu imkanlar çerçevesinde bu işi götüreceğiz. Bu noktada ara transferde değerlendirebileceğimiz oyuncularla görüşme yapıyoruz. Bu süreç içinde bunlar netleşecek. Karabük'e yakın insanlardan destek alıyoruz. Kendileri o ölçüde bütün imkanlarını seferber edip bizlere gerekli desteği veriyorlar. En az maliyetle en iyi takımı nasıl kurarızın hesabını yapıyoruz.”

Ünsal, yollarını ayıracakları oyuncular noktasında ise raporları hazırladıklarını ve son bir haftanın kendileri için önemli olduğunu da ifade ederek, en son ortaya çıkacak tablo ile yönetim kurulunda bunu değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.