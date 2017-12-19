Ziraat Türkiye Kupası’nda program belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak ilk maçların programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Son 16 Turu ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 26, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
26 Aralık Salı
18.30 Gençlerbirliği – Bursaspor
20.30 Galatasaray – Bucaspor
27 Aralık Çarşamba
15.00 Akın Çorap Giresunspor – Medipol Başakşehir
16.30 Kayserispor – Antalyaspor
18.30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe – İstanbulspor
28 Aralık Perşembe
16.30 Boluspor – Teleset Mobilya Akhisarspor
20.30 Beşiktaş – Osmanlıspor
Son güncelleme: 14:41 | 19.12.2017