Ziraat Türkiye Kupası’nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak ilk maçların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Son 16 Turu ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 26, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

26 Aralık Salı

18.30 Gençlerbirliği – Bursaspor

20.30 Galatasaray – Bucaspor

27 Aralık Çarşamba

15.00 Akın Çorap Giresunspor – Medipol Başakşehir

16.30 Kayserispor – Antalyaspor

18.30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe – İstanbulspor

28 Aralık Perşembe

16.30 Boluspor – Teleset Mobilya Akhisarspor

20.30 Beşiktaş – Osmanlıspor