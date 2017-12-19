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Tudor gitti, hisseler uçtu!

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi son zamanlarda düşüşe geçen borsadaki hisseleri uçurdu.
10:4119 Aralık 2017
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Tudor gitti, hisseler uçtu!

Evkur Malatyaspor’a yenilerek liderliği Başakşehir’e kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un görevine son verilmesi borsadaki hisseleri dipten çıkardı.

Güne, pazar günkü yenilginin etkisiyle yüzde 2’lik düşüşle 6.22 liradan başlayan Galatasaray’ın hisseleri, görevden alınma haberinin gelmesinin ardından yüzde 5 artarak 6.54 liraya kadar çıktı.

Galatasaray hisseleri ligde kötü gidişin başladığı ekim ortasından bu yana yüzde 27 düştü. Aynı dönemde Fenerbahçe’nin hisseleri yüzde 4 yükseldi.

19 Aralık 2017 Galatasaray için müthiş iddia! `Erken kongre kararı bir plan` Teknik Direktör Tudor ile yolları ayıran ve erken seçime gitme kararı alan Galatasaray Yönetimi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı camiaya yakınlığı ile bilinen Hıncal Uluç, kongre kararının cumartesi günü alındığını ileri sürdü. İlgili Haberi Oku

Etiketler
borsa galatasaray hisse
Son güncelleme: 10:43 | 19.12.2017
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