Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tudor Galatasaraylı futbolcularla vedalaştı

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.
20:2019 Aralık 2017
0
Tudor Galatasaraylı futbolcularla vedalaştı

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya’ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor’un futbolculara, “Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum” dediği öğrenildi.

19 Aralık 2017 Dursun Özbek`in basın toplantısı sosyal medyada tepki topladı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku

DURSUN ÖZBEK DE FLORYA’DA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri’ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek’in, “Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz” konuşmasını yaptı.

19 Aralık 2017 İtalya ve Hırvatistan`da Igor Tudor şaşkınlığı! Galatasaray'ın Igor Tudor'la yollarını ayırmasının ardından İtalyan basını ve Hırvatistan basını Tudor'un görevine son verilmesini değerlendirdi. Ayrılık özellikle İtalya'da şaşkınlık yarattı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Igor Tudor
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER