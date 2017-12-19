Tudor artık vakit kaybı

Galatasaray, Tudor'la çok zaman kaybediyor. Bu performansıyla sarı-kırmızılılara katkı veremediği zaten her hafta tescilleniyor. Eğer yönetim Tudor konusunda yine ısrar ederse, onlar da Tudor'la birlikte gider. Malatya maçında bir kez daha gördük ki takımın başında Tudor olmasa, futbolcular daha iyi sonuç alabilirlerdi. Ve yine bir kez daha gördük ki oyuncular da Tudor'un gitmesini ister gibi.

Sürekli sistem denemesi yapan Hırvat teknik direktörün, Malatya deplasmanında nasıl bir futbol oynatmaya çalıştığını anlayan varsa, dinlemek isterim. Ligin ilk yarısı bitecek ama Galatasaray'ın hâlâ oturmuş bir sistemi yok. Deneme tahtasına dönen bir kadro yapısından da istikrarlı bir futbol beklemek hayalcilik olur. Galatasaray'ın takım boyunun uzun olması, hem oyununu rakibe kabul ettirmeye engel oluyor hem de rakibin orta saha ve defansı çok çabuk geçmesine. İşte bu yüzden sarı-kırmızılılar Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş ve Malatya deplasmanlarında rakibi karşısında futbol olarak ve skor olarak ezildi. Bu kadar çok pozisyon vermesinin tek nedeni kompakt hareket edilememesi, takım ve alan savunmasının yapılamaması.

Oyuncu değişiklikleri yine facia. Gole ihtiyacı varken Eren Derdiyok'u oyunun 89. dakikasında alması kabul edilebilir gibi şey değil. Sanki takım çok iyi oynuyor da müdahaleleri bu kadar geç yapıyor.

Galatasaray önceden zor maçları kaybediyordu artık bu kafayla her maç sarı-kırmızılı takım için zor. Yönetim kan değişikliğine gitmeli yoksa bu günleri bile arar hale gelirler.

Malatya'nın yeni stadı ve zemin harikaydı. Seyirciler de takımlarına inanılmaz bir destek verdi. Malatyaspor'u kutlamak lazım, müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Hak ettikleri bir galibiyete imza attılar.

Hakem Ali Palabıyık oyunun son bölümlerine kadar iyi götürdüğü maçı, Malatyaspor lehine vermediği bir penaltıyla kötü bitirdi. Bu hata maçın skoruna etki etti.