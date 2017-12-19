Trambolin Cimnastik branşında tarihimizde kazanılan ilk madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 17-21 yaş kategorisinde birinci olan Koray Altınel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan gümüş maket aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda 17-21 yaş kategorisinde birinci olan Koray Altınel'i ağırladı. Altınel, “Bu madalya cimnastik tarihimizde Trambolin Cimnastik branşında Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda kazanılan ilk madalya oldu” dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda 17-21 yaş kategorisinde birinci olan Koray Altınel; Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Antrenör Gülşah Başol ve ailesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda rakiplerinin arasından sıyrılıp partneri Doğukan Büyükarslan ile birlikte kupanın sahibi olduklarını belirten Bornova Belediyesporlu Koray Altınel, “Tek hayalim finale çıkıp bir şekilde İstiklal Marşımızı okumak ve bayrağımızı orada dalgalandırmaktı. Bu madalya cimnastik tarihimizde Trambolin Cimnastik branşında Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda kazanılan ilk madalya oldu” dedi.

Genç şampiyonların İzmir’e büyük bir gurur yaşattığını ifade eden İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, “Ülkemize hiç tatmadığı bir gururu yaşattın. İyi sporcu olduğun kadar iyi bir insansın. Bence başarıların kadar bu da çok önemli” diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, genç sporcuya İzmir Saat Kulesi’nin gümüş maketini hediye etti.