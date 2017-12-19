Trabzonspor’da Ozan Bulkaz dönemi

Trabzonspor Basketbol Kulübü, başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz´ı getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nin 11´inci haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında aldığı mağlubiyetin ardından başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayıran bordo-mavililer, bu göreve Ozan Bulkaz´ı getirdi. Trabzonspor Basketbol Kulübü´nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz´a yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ozan Bulkaz, geçtiğimiz günlerde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak Basketbol Kulübü ile yollarını ayırmıştı.