Son yılların en çekişmeli Süper Lig’i!

Spor Toto Süper Lig’de 16 hafta geride kalırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile 7. sırada bulunan Trabzonspor arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Tam 7 takımın zirve iddiasının olduğu Süper Lig’de son yıllarda görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının geride kalmasıyla zirve yarışı iyice kızıştı. Lider Medipol Başakşehir 33 puanla zirvede yer alırken, 7. sırada bulunan Trabzonspor'un puanı ise 28. 7 takım arasındaki puan farkı yalnızca 5 olurken, son yıllarda yaşanan en çekişmeli lig yarışına tanık oluyoruz.

Avrupa maçları ve ligi bir arada götürmekte zorlanan Medipol Başakşehir, ligin ilk 8 haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alırken, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin son haftalarda yaşadığı çıkış dikkatlerden kaçmadı. Başakşehir, rakiplerinin de puan kayıplarını iyi değerlendirerek 3 puan topladı ve 16 hafta sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 puan önünde zirveye kuruldu. Başakşehir, geçtiğimiz sezon da ilk yarısı 16 hafta oynanan ligi 36 puanla zirvede tamamlamıştı. Mehmet Demirkol: Kocaman`ın kelime seçimi çok ağırdı ama büyük zafer kazandı Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Aykut Kocaman'ın büyük bir zafer kazandığını söyleyen Demirkol, 'Vallahi kıskandım' dedi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe'den müthiş çıkış

Sezon başında teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında geçiş dönemi yaşamış ve birçok puan kaybetmişti. 8. hafta itibariyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, dün oynanan Karabükspor maçında aldığı 2-0'lık galibiyetle sarı-kırmızılı rakibini averajla geride bıraktı ve 32 puana ulaşarak ligde 2. sıraya kuruldu. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında üst üste alınan beraberliklerin ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman istifa etme noktasına gelirken, yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya destek oldu ve takımda kalması konusunda ikna edici tutum sergiledi. Osmanlıspor maçının ardından çıktığı 5 maçta Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor'u mağlup ederek hanesine 15 puan yazdıran Aykut Kocaman'ın ekibi, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi ve 32 puanla 2. sıraya kuruldu.

Süper Lig'e son yılların en iyi girişini yapan Galatasaray, 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 22 puan yazdırarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Ancak 9. haftada oynanan Fenerbahçe maçıyla başlayan düşüş, Teknik Direktör Igor Tudor'un da ipini çekti. Son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 14 puan kaybeden ve ligde 3. sıraya gerileyen Galatasaray'da dün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısıyla birlikte Tudor'un görevine son verildi. Yönetim ayrıca olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alarak seçime gideceklerini belirtti. Gökhan `Gönül`leri fethetti Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Gökhan Gönül yaptığı hareketle alkış aldı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş da potaya girdi

Şampiyonlar Ligi'ne yoğunlaşan ve ligde beklenmedik puan kayıpları yaşayan son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, son maçta Osmanlıspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek taraftarlarını coşturdu. Geçtiğimiz sezona oranla 16 maç sonunda 5 puan daha az toplayan siyah-beyazlılar, buna karşın lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayarak taraftarlarına müthiş bir sezon yaşatan Beşiktaş, özellikle geniş kadro yapısıyla ligin ikinci yarısında daha farklı bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. Şubat ayına kadar Avrupa maçı oynamayacak olan siyah-beyazlılar, bu periyotta lig maçlarında kayıp yaşamamak istiyor. Geride kalan 16 maçta 8 galibiyet alan Şenol Güneş'in öğrencileri, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 2 de mağlubiyet aldı.

Kayserispor ve Göztepe'den müthiş çıkış

Marius Sumudica'nın takımın başına gelmesinin ardından çok iyi transferler yapan Kayserispor, ligin flaş takımlarından birisi oldu. Bu sezon yalnızca Galatasaray ve Karabükspor'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, geride kalan 16 maçta topladığı 30 puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Kayserispor'un zirveyle arasındaki puan farkı yalnızca 3. Kayserispor gibi beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen diğer takım da Göztepe oldu. Süper Lig'e bu sezon yükselen ve teknik direktörlük koltuğuna, geçtiğimiz 2 sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yı getiren İzmir temsilcisi, geride kalan 16 maçta, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından en fazla galibiyet alan takım olarak dikkat çekiyor. Tamer Tuna'nın öğrencileri 17. haftada Galatasaray deplasmanında kazanması durumunda, puanını 33'e çıkaracak ve Galatasaray'ı 1 puan geçecek. Göztepe`den tarihi başarı Spor Toto Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden olan Göztepe, ligde son olarak Atiker Konyaspor'u da yenerek yükselen grafiğini bir üst seviyeye çıkardı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay etkisi

Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve Burak Yılmaz, Kucka ve Sosa gibi önemli transferler yaparak sezona başlayan Trabzonspor'da ilk 8 haftada işler istenildiği gibi gitmedi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada yalnızca 9 puan toplayan bordo-mavililer, özelikle iç sahada Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik yenilgiyle büyük şok yaşadı ve teknik direktör değişikliğine gitti.

Antalyaspor'la yollarını ayıran Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren Trabzonspor, hoca değişiminin ardından ilk maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay'ın takım üzerindeki etkisi gözle görülür biçimde hissedildi. Trabzonspor, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin en iyi çıkış yapan ekibi oldu. Karadeniz Fırtınası, topladığı 28 puanla 7. sırada bulunsa da, lider Medipol Başakşehir'in yalnızca 5 puan gerisinde yer alıyor. Trabzonspor`da ara transfer hazırlıkları başladı! Volkan Şen için flaş iddia... Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, ara transferde kadrodaki fazla oyunculardan kurtulmayı hedeflerken sezon başında takıma katılan Volkan Şen'in de yol ayrımında olduğu iddia edildi. İlgili Haberi Oku