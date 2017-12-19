Şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe tam 2 ay sonra zirvede…

Süper Lig'de 16. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları yine değişti. Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı puanlar sonrası 49 hafta sonra sarı lacivetli takımı şampiyonluğun favorisi yaptı.

Galatasaray’ı üçüncü sıraya düşmesi, Başakşehir’in liderliği ve Fenerbahçe’nin zirve yarışında iddialı konuma gelmesi iddaa’nın şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin üst üste 5 haftalık galibiyet serisi, Galatasaray’ın kötü gidişi ve liderliği kaybedişinin ardından şampiyonluk oranları adeta tepe taklak oldu. 33 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, iddaa’nın şampiyon favorisi oldu. Sarı lacivetlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman’ın 16 Ekim 2017’de yaptığı ‘Suni fark’ çıkışının üzerinden tam 2 ay sonra Fenerbahçe 5.50’den, 2.90’a düşerken, Galatasaray ise 1.60’tan 3.10’a yükseldi.

İŞTE O 2 AYLIK ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

FENERBAHÇE

19.10.2017: 5.50

24.10.2017: 5.25

30.10.2017: 5.30

06.11.2017: 7.50

23.11.2017: 7.50

30.11.2017: 6.25

05.12.2017: 5.25

19.12.2017: 2.90

GALATASARAY

19.10.2017: 1.60

24.10.2017: 1.60

30.10.2017: 1.80

06.11.2017: 1.70

23.11.2017: 1.70

30.11.2017: 1.70

05.12.2017: 2.00

19.12.2017: 3.10

BEŞİKTAŞ

19.10.2017: 3.50

24.10.2017: 4.00

30.10.2017: 3.60

06.11.2017: 3.60

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.50

05.12.2017: 4.10

19.12.2017: 3.35

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.10.2017: 6.50

24.10.2017: 6.25

30.10.2017: 5.25

06.11.2017: 4.50

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.00

05.12.2017: 3.50

19.12.2017: 3.75

GÖZTEPE

19.10.2017: 200.00

24.10.2017: 48.00

30.10.2017: 58.00

06.11.2017: 100.00

23.11.2017: 100.00

30.11.2017: 80.00

05.12.2017: 60.00

19.12.2017: 42.00

KAYSERİ

19.10.2017: 500.00

24.10.2017: 60.00

30.10.2017: 36.00

06.11.2017: 34.00

23.11.2017: 30.00

30.11.2017: 32.00

05.12.2017: 30.00

19.12.2017: 42.00

TRABZONSPOR

19.10.2017: 48.00

24.10.2017: 200.00

30.10.2017: 200.00

06.11.2017: 250.00

23.11.2017: 200.00

30.11.2017: 150.00

05.12.2017: 150.00

19.12.2017: 58.00

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