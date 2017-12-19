Roma’da forma giyen Cengiz Ünder için yeni talip!

İtalya Serie A'da Roma forması giyen genç futbolcu Cengiz Ünder için Torino'nun kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre, Roma’da fazla forma şansı bulamayan genç futbolcunun ara transferde Torino’ya transfer olabileceği iddia edildi.

Ancak Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin genç futbolcuyu kadroda tutmak istediği öğrenilirken teknik direktör Eusebio Di Francesco ve Cengiz Ünder ile yapılacak görüşmenin ardından son kararın verileceği belirtildi.

Gerson ve El Shaarawy gibi oyuncuların arkasında kalan ve fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki Cengiz Ünder’in kiralık gönderilerek tecrübe kazanması planlandığı ifade edildi.

Roma’da bu sezon ligde 9 maçta forma giyen Cengiz Ünder, geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig’de oynadığı 32 maçta 7 gol atıp 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Torino ise ligde 17 maç sonunda topladığı 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness`ten Neymar açıklaması Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın abartıldığını söyledi. İlgili Haberi Oku