Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçından sonra yayına çıkamadı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı 'Parkasız Deniz Gezmiş' yorumu ile tartışma yaratan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra NTV Spor'da yorumculuk yaptığı 'Yüzde 100 Futbol' programına katılmadı. Dilmen'in mide rahatsızlığı nedeniyle programa çıkmadığı açıklandı

NTV Spor’da yayınlanan ‘Yüzde 100 Futbol’ programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen’in, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra yayına çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Süper Lig’in 16. haftasında Karabükspor’u ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelirken maçtan sonra NTV Spor’daki farklılık dikkatlerden kaçmadı. ‘Yüzde 100 Futbol’ programında Murat Kosova-Rıdvan Dilmen ikilisi yerine Nebil Evren ve Altan Aksoy ekranlara çıktı.

Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi:

“Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış. Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var. Bu nedenle yayına çıkamadı.”

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor” diyen Dilmen’in sözleri tartışma yaratmıştı.

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