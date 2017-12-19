Rıdvan Dilmen: ‘Fatih Terim’den açıklama bekliyorum’

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın aldığı olağanüstü seçim kararını yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

‘Galatasaray Kulübü iç işlerine karışacak değiliz ama biz de işimizi yapmak zorundayız.

Tudor 1-0 kazanacak olsa bu toplantı olacak mıydı? Olmayacaktı. Burada hassas konu Tudor’un bir gün ayrılacağı idi.

Aylardır bir Fatih Terim gerçeği var. Bugünkü olağanüstü genel kurulu kararı, Fatih hocayı isteyenler ve istemeyenler sebebiyle oldu.

Kendimden örnek verip Fatih Terim’e geleceğim… Fenerbahçe’de en önemli yıllarımda yönetim kararıyla kadro dışı kaldım. Bugün bile bilmiyorum.

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Aylar sonra takımıma döndüm. Döndüğüm gün hiç unutmuyorum, yönetim kurulundan sayın Ömer Çavuşoğlu bir kış günü bu tarihlerde beni çağırdı.

Güven Bey başkandı, o toplantıya katılmadı. Oylama yapacaklar, sebebi Rıdvan dönsün mü Fenerbahçe’ye… Oylamaya geçilmeden bir yönetici futbolcuya soralım dediler.

Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Aydın İpekoğlu’nu çağırdılar. Ben asla ve asla dönmek istemiyorum dedim. Fenerbahçe benim için ikiye bölünüyorsa ben bu işte yokum dedim.

Bugün Galatasaray taraftarını minimum 5 milyon artıran adamdır Fatih Terim. Fatih Terim olsam, ben Galatasaray’da oylama ile gelecek bir teknik adam değilim diye bir açıklama yapmasını bekliyorum.

Fatih Terim oylama yapılacak bir kişi değildir Galatasaray Spor Kulübü’nde. Fatih Terim’in üzüldüğünü tahmin ediyorum.

Pazar sabahı gündeminde seçim olmayan bir kulübün Pazartesi bu kararı almasında Fatih Terim isminin etkisi vardır.

Ben niyet okuyucu değilim hakkını helal etsin. Beklentim Fatih Terim’in bu yönde açıklama yapması…’

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