Philippe Coutinho’dan Barcelona sorusuna yanıt

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın transfer etmek istediği Liverpool'un orta saha oyuncusu Coutinho, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un yıldız futbolcusu Philippe Coutinho, Barcelona’ya transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

Ligde 4-0 kazandıkları Bournemouth maçından sonra açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, muhabirin Barcelona’ya transfer olacağı iddialarını sorması üzerine yanıt verdi.

Başarılı futbolcu, “Sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Şu andan zevk almaya bakıyorum. Futbolu seviyorum ve sahaya çıktığım zaman en iyisini vermye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Coutinho’nun takım arkadaşı Oxlade-Chamberlain ise, “Şu an Liverpool’un oyuncusu ve gerçekten bizim için iyi işler yapıyor” şeklinde konuştu.

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