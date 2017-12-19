PFDK Tugay Kacar’a verdiği cezayı açıkladı

PFDK kararları açıklandı. Kurul Beşiktaş'a 15 bin TL para cezası verirken Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçının ilk dakikasında kırmızı kart görerek gündeme oturan Tugay Kacar'a ise 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Beşiktaş’a 15 bin TL para cezası verdi. Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçının ilk dakikasında kırmızı kart görerek gündeme oturan Tugay Kacar’a ise 2 maç men cezası verdi.

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 19.12.2017 tarih ve 37 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu TUGAY KACAR’ın, 13.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 12.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25.saniyede kırmızı kart gördü! `Tugay Kaçar` Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta konuk takım futbolcusu Tugay Kaçar, bir rekora imza attı... İlgili Haberi Oku

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 12.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu SAMET KATANALP’ın, 12.12.2017 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR – GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BUCASPOR Kulübünün, 13.12.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR – DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KARS 36 SPOR Kulübü idarecisi AYHAN SALTÜRK’ün, 13.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ – KARS 36 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”