Mehmet Topal döndü, Fenerbahçe yükselişe geçti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sergilediği performans, sarı lacivertlilerin yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Kadıköy’de ağırladığı Kardemir Karabükspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen Fenerbahçe, puan durumunda 2’nci sıraya yükseldi.

Karabük galibiyetinde Aykut Kocaman’ın vasat geçen ilk yarının ardından ikinci yarı yaptığı dokunuşlarla 3 puan gelirken, maçın öne çıkan iki adamı Mehmet Topal ve Valbuena oldu. Karşılıklı 1’er gol ve birer asist ile oynayan iki tecrübeli isim Fenerbahçe’nin zirve yürüyüşüne katkı yaptı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, Süper Lig’in 10’uncu hafta mücadelesinde Kayserispor ile 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşmanın 76’ncı dakikasında Ozan Tufan’ın yerine oyuna girmiş ve bu maçın ardından da Ankara’da oynanan 11’inci hafta karşılaşmasında Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmamıştı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçından sonra yayına çıkamadı Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı 'Parkasız Deniz Gezmiş' yorumu ile tartışma yaratan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra NTV Spor'da yorumculuk yaptığı 'Yüzde 100 Futbol' programına katılmadı. Dilmen'in mide rahatsızlığı nedeniyle programa çıkmadığı açıklandı İlgili Haberi Oku

Ankara deplasmanında takımıyla birlikte olamayan Mehmet Topal, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ile Kadıköy’de oynanan ilk maçta forma giydi ve bu maçların 5’inde 90 dakika, 1 maçta ise 86 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe, bu maçların hepsinden galip ayrılırken ligde oynanan 5 maçta 12 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Sarı Lacivertliler, Adana Demirspor mücadelesini ise 6-0 kazandı. Dün oynanan Karabükspor mücadelesinin ilk yarısında gol geciktikçe ve zaman zaman pas hataları oldukça diğer takım arkadaşları gibi ıslıklanan Mehmet Topal sonra alkışlandı. Topal ikinci yarıda bir gol bir asistle oynadığı karşılaşmada takımına galibiyeti getiren önemli isimlerden biri oldu.

Maçın 56’ncı dakikasında Valbuena’nın kullandığı korner atışında düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçiren Topal, 76’ncı dakikada ise Valbuena’ya asist yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezon ilk kez gol katkısında bulunan Topal, takımının Süper Lig’de 2’nci sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı.

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