Mehmet Demirkol: Kocaman’ın kelime seçimi çok ağırdı ama büyük zafer kazandı

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Aykut Kocaman'ın büyük bir zafer kazandığını söyleyen Demirkol, 'Vallahi kıskandım' dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Kocaman’ın ‘suni puan farkı’ açıklaması için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Demirkol’un değerlendirmelerinden satır başları…

‘İLK ŞAMPİYONLUĞU AYKUT HOCA ALDI’

Aykut Kocaman’ın ‘suni puan farkı’ açıklaması attığı 200 gol kadar Türk futbol tarihine geçen bir söz oldu. Büyük bir zafer yani vallahi kıskandım. Bu hiç unutulmayacak. Büyük bir şahsi zafer bu. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Kelime seçimi çok ağır bir seçim olduğu için eleştirilmesi normal ama haklı çıkınca da büyük bir zafer oluyor. O gün bunu söylemek büyük riskti. İlk şampiyonluğu Aykut Hoca aldı.

‘KOCAMAN KAHRAMAN SEVMİYOR’

Valbuena’nın oyununun değişmesinin yetenekle açıklanabileceği gibi Fenerbahçe’nin de oyununu değiştirmesinin Valbuena üzerine etkili olduğunu söylemek lazım. Aykut Kocaman kahraman sevmiyor. Aykut Hoca futbolculuğunda ne yaptıysa, bugün tam tersini yapıyor. O gün neden olmadığını çok iyi biliyor… Bugünkü teknik direktörlüğünün eseri, o günlerin tecrübesi.

‘GALATASARAY SEZONU KAYBETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR’

Galatasaray’ın seçimi mahkemelik olur. Hatta tek mahkeme ile de çözülmez uzar gider. Galatasaray sezonu kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray’da teknik direktörlere ilk olarak şunu öneriyorum “ne yapın ne edin alt yapı teknik direkörü olun” 3 ay içinde A takıma yükseliyorsunuz.

‘TARİHİN EN İYİ LİGİ’

Uzun zamanların en iyi ligi değil. Tarihin en iyi ligi bence. Bunu bozmayın rica ediyorum. Buna yapacak 2 katkı var. Birincisi; Kulüpler Birliği bir araya gelip hedef belirleyecek, Şampiyonlar Ligi’ne daha fazla katılmak.İkincisi, hakemler bir araya gelecek, yatarak kayarak müdahalelerde ve dirseklerde hiç müsama göstermeyin. Ayakta mücadelelerde de çok müsama gösterin.

‘MHK’NİN HEYKELİ DİKİLİR HEYKELİ’

MHK bunu yapsın, bu MHK’nin heykeli dikilir heykeli benim gönlümde. Yatıp kalkmayanlara müsade etmeyeceksiniz. Öyle takımlar var ki maçın yarısında yatıyorlar. Olmaz, faydası yok…