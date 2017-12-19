Mancini’den Igor Tudor yorumu!

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, görevine son verilen Igor Tudor hakkında ''Güçlü olun'' mesajı paylaştı.

Galatasaray’da görevine son verilen Igor Tudor için Instagram hesabından paylaşım yapan sarı kırmızılı takımın tercümanı Mert Çetin, ”Her için teşekkürler hocam” notunu yazdı.

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini ise Mert Çetin’in paylaşımına ”Güçlü olun ve yolunuza devam edin” yorumunda bulundu.

TARAFTARLARDAN MANCINI’YE MESAJ

Mancini’nin bu mesajının ardından çok sayıda taraftarlar ”Değerini bilemedik senin Mancini”, ”Geri dön Mancini” gibi yorumlarda bulundular.

Kariyerini Rusya Ligi’nde Zenit ekibinde sürdüren İtalyan teknik adamın ismi İtalya Milli Takımı ile de anılıyordu.

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