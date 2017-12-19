Manchester City’nin antrenmanında Raheem Sterling’e ırkçı saldırı

Manchester City'nin antrenmanı esnasında takımın yıldız oyuncusu Raheem Sterling ırkçı saldırıya maruz kaldı. Greater Manchester Polisi, saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.

SKOR DIŞ HABERLER / Greater Manchester Polisi, Manchester City’nin Tottenham Hotspur maçından önce gerçekleştirilen bir antrenmanından sonra Raheem Sterling’e ırkçı bir saldırıda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sterling’e antrenman sahası dışında ırkçı ifadelerde bulunan ve Sterling’in bacağına tekme atan 29 yaşındaki erkek saldırganın nefret suçu nedeniyle gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Greater Manchester Polisi’nden Başkomiser Paul Walker konuyla ilgili bir açıklamada bulunurken “Irkçılığa Greater Manchester’da ve uygar herhangi bir toplumda yer yok. Bize gelen her raporu büyük bir ciddiyetle değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaya dair Manchester City kulübünden henüz bir açıklama yapılmadı. Sterling, hafta sonu City’nin Tottenham Hotspur’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydetmişti.

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