Manchester City’den sosyal medyada Fellaini’yi üzen yanıt!

Manchester City'nin Fransızca resmi hesabı, takipçilerinden sisler içindeki oyuncunun kim olduğunu tahmin etmelerini istedi. Bir taraftar "Fellaini" yanıtı verince hesabın cevabı oldukça sert oldu: "Hayır, fotoğraftaki bir futbolcu."

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier League’de sezona damga vuran Manchester City, sosyal medyada da gündeme oturmuş durumda. Manchester’ın mavi cephesinin Fransızca resmi Twitter hesabının paylaştığı bir fotoğraf ve taraftarla girilen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Geçen gün City’nin sis altında yaptığı antrenmandan Leroy Sane’nin bir fotoğrafını paylaşan hesap, “Sisler tarafından gizleneni bulabiliyorsanız sizinle baş edilemez” ifadesini kullanırken bir futbolsever saç stilinden esinlenerek fotoğraftaki kişinin Manchester United’ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini olduğunu tahmin etti.

Resmi hesabın bu tahmine verdiği yanıt ise “Hayır, fotoğraftaki bir futbolcu” oldu. Bu sert yanıt binlerce beğeni aldı. Premier League’de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United’ın 11 puan önünde yer alıyor.

Deplasman dönüşü Adana Demirspor taraftarından korkunç saldırı! TFF 1.Lig'de pazar günü oynanan Altınordu-Adana Demirspor maçından dönen bir grup Adana Demirspor taraftarı dinlenme tesislerinde karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı, 4 taraftarın bıçaklandığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku