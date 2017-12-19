Lakers, Kobe’nin iki forma numarasını da emekliye ayırdı

Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formaları mücadelenin devre arasında gerçekleştirilen tören ile emekli edildi.

NBA’de önceki akşam oynanan maçta Los Angeles Lakers, Golden State Warriors’ı konuk ederken, karşılaşmanın Lakers adına özel bir anlamı daha vardı.

Los Angeles Lakers’ın efsane ismi Kobe Bryant’ın 8 ve 24 numaralı formaları mücadelenin devre arasında gerçekleştirilen tören ile emekli edildi. Törende konuşan Bryant: “Önemli olan tüm bu formaların içindeki ruhu bir araya getirip, Lakers'ı daha ileriye taşımak” dedi.

Törene katılan eski takım akradaşı Shaquille O’Neal, Bryant’ın gelmiş geçmiş en iyi Lakers oyuncusu olduğunu belirtirken, kendilerinin tarihteki en iyi Lakers ikilisi olduğunu söyledi.

Kobe Bryant 1996’da Draft edildiği Lakers ile 20 yıllık bir kariyere imza attı ve 1346 normal sezon maçın 33 bin 643 sayı üretti.

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