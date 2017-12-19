Kocaman’ın hamleleri Kasparov’u aratmadı

Fenerbahçe son haftalarda ilk defa bu kadar isteksizdi. Rakibin lig sonuncusu Karabükspor olmasının da etkisi olduğu maçın başından itibaren anlaşılıyordu.

Haftalardır rakibe baskı kuran, presle oynatmayan sarı-lacivert formanın yerinde yeller esiyordu. Kanatlarda Şener-Dirar, Köybaşı-Aatıf özellikle ilk yarıda yoktu. Sadece Josef'in yaptığıkoşular ve taraftarın desteğiydi öne çıkan. Karabüksporlu oyuncuların daha hızlı hücuma çıktığı, Yatabare ile Fener savunmasını zorladığı oyunun adıydı Saracoğlu çimlerinden ilk izlenimler… Sonra……

Janssen'i herkes aradı

‘Maça müdahale etmediği' iddia edilen Aykut Kocaman çıktı sahneye. Nasıl mı? Sağ bek olarak alınan ama hep sağ açıkta oynayan Dirar'ı defansa, yedek Valbuena'yı da sol açığa kaydırdı. Şener'i kenara alan ve taşları yerinden oynatan Aykut Hoca ikinci yarının başında taraftarın zaman zaman tepkisini çeken Mehmet Topal'ın jeneriklik golüyle öne geçti ve o dakikadan sonra yerde yatan, zaman geçiren Karabük oyuncusu kalmadı! Ve maç daha tempolu hale geldi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde bir hamle daha geldi sarı-lacivertli teknik adamdan. Isla sağ beke geçti, yorulan ve Janssen'i aratan santrfor Soldado'yu kenara aldı. Bu kez de Giuliano santrforda, Valbuena arkasındaydı, Aatif ise sol açık… Oyunu değiştiren Fransız yıldız Valbuena oldu. Bireysel değil takım oyuncusu olduğu zaman kalitesi daha da ortaya çıkan Valbuena beklenenin aksine zor giden maçı enfes vuruşuyla kopardı.

Gece Aykut Hoca'nındı. Kasparov gibi hamleler yapan teknik adam 84'te de Fernandao'yu aldı, Giuliano sola geçti. Valbuena yine gizli santrfordu. Gerçek olan “İkinci Alex mi olacak” denilen Valbuena'nın takıma tekrar öndüğüydü.