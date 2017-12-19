Kadıköy’de Fatih Terim tezahüratı!

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.

Süper Lig’in 16.haftasında evinde Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe dün aldığı 3 puanla ezeli rakibi Galatasaray’ı geride bıraktı.

Ligdeki yükselişi devam eden ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritip 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe’de keyifler yerinde.

Kadıköy’de Kardemir Karabükspor’u ağırlayan ve 2-0 yenen Fenerbahçe’de taraftarlar galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray’ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına göndermede yapan Fenerbahçe taraftarı tribünlerde hep bir ağızdan”İmparator Fatih Terim” tezahüratında bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan da tribünlerin bu tezahüratına destek verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman`dan Igor Tudor yorumu Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ligin büyük bir heyecana sahne olduğunu belirten Aykut Kocaman, Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor'a geçmiş olsun dileklerini iletti. İlgili Haberi Oku