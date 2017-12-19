Galatasaray’da görevine son verilen Ayhan Akman’dan ilk sözler

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, konu ile ilgili konuştu. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ayhan Akman “Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi” dedi.

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Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen ve her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, “Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için yaptık” diye konuştu.

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