Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da bomba iddia! Ünal Aysal…

Galatasaray kulislerinde Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceği yönünde iddialar var.
09:2419 Aralık 2017
0
Galatasaray’da bomba iddia! Ünal Aysal…

Yönetimin erken seçim kararı sonrası kimlerin başkanlığa aday olacağı merak edilmeye başlandı. Dursun Özbek, 20 Ocak’taki kongrede yeniden başkan adayı olacak.

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, bir süredir ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyordu.

Ayrıca eski yönetici Ahmet Özdoğan, 20 Ocak’taki kongrede başkan adaylığına hazır olduğunu belirtti. Kulislerde Ünal Aysal’ın yeniden aday olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

(Cumhuriyet)

19 Aralık 2017 Kadıköy`de Fatih Terim tezahüratı! İlgili Haberi Oku

Etiketler
başkan Dursun Özbek galatasaray ünal aysal
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER