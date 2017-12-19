Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar: Terim gelecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor ile yolların ayrılması ve erken seçim kararı sonrası basın toplantısı düzenledi. Dursun Özbek, düzenlediği toplantıda Tudor'un ardından Fatih Terim ile görüşüp görüşmedikleri hakkında bilgi verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Igor Tudor ile yolları ayırma ve erken seçime gitme kararı alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında konuştu.

Merak edilen soruları yanıtlayan Dursun Özbek, kendisine sorulan “Gönlünüzde teknik direktör olarak Fatih Terim mi yoksa başka biri mi var?” sorusuna cevap vermeyerek “Başka sorusu olan” ifadesini kullandı.

İşte Dursun Özbek’in toplantısında öne çıkan detaylar:

– Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray’a muhteşem hizmetler vermiş bir isim… İki aydır Fatih Terim etrafında sürekli bir tartışma dönüyor. Bunun Fatih Terim’e zarar verdiğini düşünüyorum. Biz neden Galatasaray’a bu kadar önemli hizmetler vermiş bir ismi yıpratıyoruz. Bırakın yönetim kurulu Galatasaray’a en faydalı olacak kararı alsın…

– Galatasaray’da yeni teknik direktör belirleme sürecine dün akşam başladık.

– Şimdiki yönetim Galatasaray’ın yönetimidir. Galatasaray’ın ara transferde ya da kamp döneminde neye ihtiyacı varsa onu yapacağız. Biz 20 Ocak’a kadar Galatasaray’ın yönetimiyiz. Ne gerekiyorsa yapmak zorundayız.

– Son güne kadar Igor Tudor’a destek verdim. Ancak Sayın Tudor öyle bir lince uğradı ki çok yıprandı. Sayın Tudor psikolojik olarak Galatasaray’a hizmet etme durumundan uzaklaştı. Bu başarı çizgisinden uzaklaşan herkes gider. Yönetimse yönetim antrenörse antrenör… Galatasaray’a hizmet etme noktasında sapan kimse burada kalamaz.

– Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşü var. Hangi yönetim gelirse gelsin arkasında Genel Kurul desteği olmadan başarılı olamaz. Bu nedenle yeni gelecek yönetime herkesin destek olmasını istiyoruz. Kavga ortamında şampiyonluk yürüyüşü başarılı olamaz. Özellikle bu dönemde Galatasaray’a huzur olması lazım. Artık “Gözünün üstünde kaşın var” gibi manasız eleştirilerle yönetimleri yıpratmamak lazım.

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– Seçim ihtiyaç haline gelmişse bu kararı almak bizim görevimiz. Genel Kurul’da biz ne kadar süre için seçime gideceğimizi söyleriz. Bizim yönetim olmamız aslında seçime yeni girecekler için bir şans… Eski yönetimler aldıkları eleştirilerle yıpranmıştır. Seçime yeni girecek arkadaşlar da Galatasaray’a hizmet etmek istiyorlar. Onların da projeleri var. Bu nedenle onları zaman olarak kısıtlamamak lazım… Seçim süresi kaç ay olacak gibi bir tartışmaya gerek yok.

– Seçimler Galatasaray’ın bayramıdır. Dolayısıyla Galatasaray’da seçime gitmenin bir korku vesilesi olması mümkün değildir. Galatasaray 500 seneden beri gelen demokratik yapısı seçimlerin bayram havasında geçmesine neden olur.

– Yönetimler süreklilik esastır. Galatasaray’ın şu anda yönetimi var ve bu yönetim Galatasaray’ın ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Hiç kimse Galatasaray’da hizmetlerin aksayacağı algısına kapılmasın. Bundan sonraki döneme daha kolay yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz.

– Ben yönetimde yaşadığım sorunlarla ilgili hiç şikayette bulunmadım. “Galatasaray’ın projeleri ne durumdadır, kasasında ne kadar para vardır” bilgilerini herkesin bilmesi lazım. Artık geçmiş yönetimleri suçlama dönemi olmaması lazım. Galatasaray’ın büyük sorumluluğu var. Herkes Mayıs 2018 hedefine Galatasaray’ı götürmez zorunda. Herkes koşulları bilecek. Seçim sonrası mazaret arayışı içine girilmemeli.

– Galatasaray’a hizmet etmek isteyenler yıllardır çalışmak zorundadır. Galatasaray’da yönetim ve başkanlık için yıllar önceden hazırlıklı olmalısınız. Ben herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki en hazırlıksız olan şimdiki yönetimdir. Bizim devam eden projelerimiz var. Kimse hazırlıklı değiliz bahanesinin arkasına saklanmasın. Bugünden itibaren çağrı yapıyorum. Her kim seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler Galatasaray’ı bütün şeffaflığıyla önlerine serelim. Yakın zamanda Mali Genel Kurul yaptık. Orada rakamları açıkladı. Daha detaylı bilgi isteyenlere de kapımız açık. Ben önce bir seçileyim de sonra bakarız dönemi bitti.

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– Özellikle Mayıs 2018’e giderlik birliğin ve beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu söyledim. Bugün gelinen durumda X bir porje yapıyoruz. Projenin orası öyle burası böyle. Eleştiriden öte projeye zarar veriliyor. Galatasaray yönetimini zora sokmak isteyen mihraklar Galatasaray’a vurmaya başladı. Galatasaray hepimizin. Neden Galatasaray’a vuruyorsunuz. Eleştirilere açığız. Ama ne zaman ki iş geldi ne pahasına olursa olsun yönetimi yıpratalım derseniz “Orada dur!” Hiç kimse başkanı ve yönetimi yıpratmak için Galatasaray’a vuramaz. Geçen Divan Kurulu’nda yaşadıklarımız ne? Değerli Galatasaraylılar… Kritik bir dönemden geçiyoruz. Projeleriniz varsa getirin. Eksiklerimizi oturup tartışalım. Kimse Galatasaray’ın kılına zarar veremez. Kimse Galatasaray’a zarar veremez. Bu seçim bunun sonucudur. Bu seçimde seçilecek yönetimin her zaman yanındayım. Ben seçilirsem de gelin beraber olalım. Bu benim sloganım.

– Yönetime yapılan saldırıların durması gerekiyor. Bu kadar birlikteliği olan başka bir yönetim olmadı. Yeni yönetim kurulu Galatasaray’ın Genel Kurulu’nun iradesi ile oluşacak. Herkesi yeni seçilecek yönetimin etrafında birleşmesini istiyorum. Bu birleşmede eksik kaldığımız hususlar var.

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– Değerli Galatasaraylılar, geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray’ın tüzüğünde var. O zaman da söyledim bu çok demokratik bir hak. Bu dönemde erken seçim kararı almamız gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir karar aldık.

– Bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek lazım. Galatasaray yönetim kurulu görevinin başındadır. Kimse hizmetlerde aksama olur mu? gibi yorumlarda bulunmasın. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne devam edeceğini garanti ederim.

– 28 Mayıs Galatasaray için çok önemli bir tarih. Artık kenetlenme zamanı… 20 Ocak’ta kim seçilirse seçilsin geriye kalan Galatasaraylıların bir tane görevi var. O başkanın etrafında birleşmek ve 28 Mayıs yürüyüşüne devam etmek.

– Şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşmedik. Galatasaray’a hizmet etmek arzusunda olan kim varsa görüşürüm. Herkese kapım açık. Muradım 2018 Mayıs’a beraberlik içinde gitmek zorundayız. Bunu bütün Galatasaraylıların bilmesini isterim. Lütfen hizmete davet edilen kişiler artık bu hizmetten kaçmasın. Galatasaray olarak bir sırat köprüsünden geçiyoruz.

– Sırf polemik yaratmak uğruna bazı şeyleri zedelememekte fayda var. Yönetime her kim gelecekse önünde projelerini uygulayacak bir zamanı olması lazım.