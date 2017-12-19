Fikret Orman’ın ‘Takip edeceğiz’ dediği hakemin kokartı gitti

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde şimşekleri üzerine çeken FIFA kokartlı yardımcı hakem Cem Satman için karar çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hataları Cem Satman'ın FIFA kokartına mal oldu

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta yaptığı hatalar nedeniyle çok eleştirilen yardımcı hakem Cem Satman’ın FIFA kokartının geri alındığı öğrenildi.

Derbide Negredo’nun gol olan pozisyonu öncesi hatalı bir ofsayt kararı veren Satman için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Gözümüz üzerinde olacak” demişti. Bu karşılaşmadan sonra Satman’a 6 hafta maç verilmemişti.

Satman’ın yerine FIFA listesine İbrahim Çağlar Uyarcan girdi. 2012-2013’teki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de yine Beşiktaş aleyhine hata yaptığı gerekçesiyle yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ın FIFA kokartı alınmıştı.

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